Ibrahimovic invita Lukaku a Sanremo. Ma il belga non ci sarà: in testa solo l’Inter

Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di ieri, ha chiamato in causa Romelu Lukaku. Ma il belga non sarà a Sanremo

Un invito fatto in conferenza stampa. Un invito che non avrà seguito. Zlatan Ibrahimovic , nella giornata di ieri, ha chiamato in causa Romelu Lukaku. "Se volesse venire a Sanremo, sarebbe il benvenuto", ha detto lo svedese nella conferenza stampa di presentazione.

Ma Lukaku, a Sanremo non ci sarà, come sottolinea Dagospia. Il belga è concentrato solo ed esclusivamente sul cammino con l'Inter e sul suo lavoro in campo. Nessuna distrazione, nessuna voglia di pensare ad altro che non sia il campo e la maglia nerazzurra. Ibra ha chiamato ma Lukaku non ha risposto: niente Sanremo, solo San Siro.