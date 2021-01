La Stampa – Lite Lukaku-Ibrahimovic, lo svedese rischia squalifica di almeno 10 giornate

La lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Inter-Milan è destinata a far parlare ancora. La Procura Federale ha aperto un’inchiesta, chiedendo l’acquisizione del referto arbitrale e a breve si capirà quali saranno i prossimi passi. L’edizione odierna de La Stampa spiega: “A rischiare maggiormente è Ibrahimovic. La sua frase dispregiativa sul vudù rivolta a un atleta di origini africane potrebbe integrare un comportamento discriminatorio per motivi di razza o religione, punito dal codice con una squalifica di almeno 10 giornate oppure a tempo determinato, in tutte le competizioni”.