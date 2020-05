Icardi, ancora 2 giorni per la sua speranza clamorosa. E non è quella di andare alla Juve

Mauro Icardi dovrebbe rimanere al Psg. Ma l’accordo tra i francesi e l’Inter va trovato entro domenica o tutto tornerà in discussione. Il diritto di riscatto del Psg, infatti, scade il 31 maggio e per questo le due società stanno accelerando vistosamente per chiudere una trattativa che va avanti da settimane.

L’Inter, con almeno 60 milioni di euro, sistemerebbe il bilancio e metterebbe in cascina una plusvalenza eccezionale. Il Psg si assicurerebbe uno dei migliori bomber d’Europa a prezzo non esorbitante. E Icardi?

Maurito ha già firmato a settembre il contratto che lo porterà a guadagnare, bonus compresi, circa 10 milioni netti fino al 2024, ma questa intesa è valida solo se Leonardo lo riscatterà entro il 31 maggio.

Se si dovesse andare oltre domenica? Tutto potrebbe cambiare, secondo il Corriere dello Sport.

“Maurito è legatissimo a Milano e in fondo al suo cuore una piccola speranza di indossare ancora la maglia nerazzurra ce l’ha. Convincere l’abilissima Wanda Nara ad accettare un nuovo trasferimento al Paris Saint Germain dopo il primo giugno non sarebbe facile e il rischio diventerebbe quello di andare incontro a lunghissimi mesi estivi e a un pizzico di autunno (il mercato chiuderà a inizio ottobre) con la bellissima argentina protagonista e i dirigenti di viale della Liberazione costretti a straordinari. Ecco perché Inter e Psg vogliono fare in fretta”.