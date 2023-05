Icardi, messaggio all’Inter: “Vi auguro il meglio per la finale con il cuore. 5 anni fa…”

Cinque anni fa esatti, l'Inter dava una svolta alla sua storia recente, conquistando un posto in Champions League, sotto la guida di Spalletti, contro la Lazio di Simone Inzaghi, all'Olimpico, con un 3-2 dalle mille emozioni che fece tornare i nerazzurri fra le grandi d'Europa. A distanza di cinque anni da quel maggio 2018, proprio Simone Inzaghi ha condotto l'Inter in finale di Champions League. Un percorso di crescita continua che porta la firma anche di Mauro Icardi, decisivo con una doppietta in quella sfida contro la Lazio. E proprio l'ex attaccante nerazzurro ha voluto scrivere un un messaggio su Instagram ai nerazzurri in vista di Istanbul: