Icardi: “All’Inter bella esperienza, ho segnato tanti gol in ogni stagione. In Turchia…”

Sulla sua nuova recente avventura al Galatasaray, il giocatore ha detto: «Ho avuto la possibilità di venire al Galatasaray e dimostrare quello che ho sempre fatto. Mi sto imponendo nuovi obiettivi. Francamente sono arrivato in un club dove mi sono trovato molto bene, fin dal primo momento. Per molte persone in Argentina, la famiglia viene dopo il calcio. Dormiamo con il calcio e ci svegliamo con il calcio. Ciò che ha attirato di più la mia attenzione qui in Turchia è stata la passione dei tifosi».

«Alcune persone pensano che se sei in Turchia, non sei al livello d'élite dell'Europa e stai facendo un passo indietro. Al contrario, voglio essere competitivo in Turchia e ottenere risultati molto importanti. La mia personalità e il mio carisma sono sempre gli stessi. Questo è quello che sono. I tifosi del Galatasaray sono estremamente appassionati di calcio e ho stabilito con loro un legame davvero forte», ha spiegato.

Sulla rete segnata in Champions contro il Molde, l'attaccante argentino ha aggiunto: «Un gol d'istinto. È stato un gol straordinario. È stato importante per me perché è stato il 200esimo gol che ho segnato in carriera. È stato bellissimo segnare un gol in Champions League. Non lo dimenticherò mai».

(Fonte: iha.com.tr - canale youtube ufficiale Galatasaray)

