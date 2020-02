Icardi all’Inter? “Non lo si vedrà più, a meno di uno scenario ad oggi impossibile”

Ancora panchina ieri sera per Mauro Icardi, che sta vivendo un momento di oggettiva difficoltà al Paris Saint-Germain: i gol scarseggiano e così di conseguenza il suo minutaggio. A questo punto la questione riscatto da parte dei francesi è un tema da discutere in casa Inter. Sarebbe possibile rivedere l’argentino con la maglia nerazzurra? Il Giorno risponde così a questa domanda: “In nerazzurro non lo si vedrà più, a meno che Marotta non lasci la dirigenza (non se ne vede alcuna avvisaglia). In bianconero è complicato possa andarci perché lo stesso amministratore delegato non ha intenzione di rafforzare una diretta rivale”.