Il PSG perde, Icardi festeggia sui social i 27 anni. E spunta una foto in maglia… Inter

Il Paris Saint-Germain ha perso nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Dortmund contro il Borussia di Haaland per 2-1. Lui, Mauro Icardi, è rimasto a guardare per tutta la partita, confermando, nonostante l’ultimo gol all’Amiens, un momento non proprio felicissimo. Oggi, l’attaccante argentino di proprietà dell‘Inter compie 27 anni. E, postando varie foto sui social atte a incensarlo, ne è spuntata una sorridente che lo ritrae con la maglia… dell’Inter. Coincidenza? O c’è dell’altro? Icardi ci ha spesso abituati a uscite sul web pronte a lasciare messaggi criptati. Sarà così anche stavolta? Il futuro nerazzurro è ancora tutto da scrivere…

(Fonte: Profilo Instagram Icardi)