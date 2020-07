Icardi: “Tocco pochi palloni? Non mi interessa. Quando giocavo in Italia…”

In una lunga intervista a France Football, Mauro Icardi analizza la sua prima stagione con la maglia del PSG. La prima domanda riguarda i pochi palloni toccati durante la partita: “Sarò onesto con te: non è qualcosa a cui presto molta attenzione. Non guardo mai le statistiche. C’è solo una cosa che mi interessa ed è se sono in grado di segnare quando colpisco la palla. Se tocco la palla molto o poco, non mi interessa. Non è frustrante a volte? No, a volte tocco pochissimi palloni ma gioco bene. Quando giocavo in Italia ero già abituato a questo. Sapevo che avrei sempre avuto la possibilità ad un certo punto. Quindi cerco di rimanere concentrato, qualunque cosa accada. È lo stesso ovunque, lo sento da quando ho iniziato a giocare. Ma è il mio modo di giocare e vedere il calcio. Finora ha avuto un discreto successo per me, non cambierò ora“

TUCHEL – “In un certo senso mi ha dato le chiavi del PSG, se così posso dire, dandomi immediatamente delle possibilità. Entrambi parliamo molto. Mi dice come vede le cose, mi dà molti consigli per migliorare me stesso. Abbiamo un’ottima relazione“.