Inter, molti tifosi non rinunciavano a Icardi: “Erano contro l’arrivo di Lukaku nonostante…”

Fra le missioni più difficili della sua prima stagione all’Inter, di sicuro Romelu Lukaku ha avuto quella di affrontare il diffuso scetticismo nei suoi confronti. Soprattutto perché il belga era arrivato in nerazzurro come erede di Mauro Icardi, l’uomo che, nonostante tutte le polemiche, era stato capace di segnare in nerazzurro 124 gol in sei anni. Fatto che aveva reso molti tifosi interisti critici nei confronti della società. Scrive Tuttosport:

“Malgrado la consapevolezza che tante difficoltà del passato dipendessero proprio dai suoi comportamenti; malgrado anche nella famosa messa fuori rosa dello scorso anno in molti stessero dalla parte della società, alla fine Icardi era pur sempre l’uomo capace di segnare 124 gol in sei stagioni. E non c’era chi considerasse grave l’idea di essersene liberati, per prendere per di più un giocatore come Lukaku che non sempre aveva brillato per le sue doti realizzative. Di positivo, c’era solo il fatto di aver evitato che andasse nell’odiata Juventus“.

(Fonte: Tuttosport)