Svolta Werner, ora l’Inter può beffare il Liverpool. “C’è una novità rispetto a due mesi fa”

Tra i profili cerchiati dall’Inter per l’attacco del futuro c’è sicuramente Timo Werner, bomber tedesco in forza al Lipsia. Werner è uno dei candidati a prendere il posto di Lautaro Martinez, qualora il centravanti argentino passi al Barcellona durante la finestra di calciomercato. L’Inter ha avviato i contatti con l’entourage di Werner da tempo ma, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è una novità: “La vera rivale per il tedesco è nota da tempo ed è il Liverpool, che in inverno aveva raggiunto un accordo di massima con l’agente del tedesco. I Reds hanno ancora una posizione di vantaggio. Però Werner, rispetto a due mesi fa, ora sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un trasferimento in Italia“.