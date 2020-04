Bojan attacca l’Inter per la remuntada sfumata del 2010: il like di Icardi scatena l’ira dei tifosi

Mauro Icardi torna a fare notizia tra i tifosi dell’Inter: l’ex capitano nerazzurro fa discutere per un like ad un post polemico di Bojan Krkic. L’ex attaccante del Barcellona, a 10 anni da quella remuntada sfumata al Camp Nou, dimostra di non aver smesso di “rosicare” e commenta con un post polemico.

“AniVARsario”, ha scritto Bojan su Instagram, protestando per presunti torti arbitrali (ci vuole un bel coraggio dopo la scena di teatro di Busquets). Tra i like al post, è arrivato anche quello di Mauro Icardi. Un like che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi dell’Inter, che non hanno gradito la presa di posizione dell’ex capitano. Un Icardi sempre più lontano dal mondo nerazzurro.