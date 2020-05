E se Icardi rifiutasse il Psg? Impossibile: questo dettaglio spiega ogni cosa

Conto alla rovescia per il passaggio di Mauro Icardi al Psg. L’attaccante argentino sa che il suo futuro all’Inter è precluso e che ogni operazione con squadre italiane sarebbe estremamente complicata da portare a termine. Per questo, alla fine l’ex capitano nerazzurro ha accettato di restare a Parigi, allettato da un contratto più che doppio rispetto a quello nerazzurro.

“L’accordo fino al 2024 Maurito l’ha già firmato lo scorso settembre, al momento del passaggio in prestito. Prevede un ingaggio a salire che lo porterà – nell’ultimo anno – fino alla doppia cifra, 10 milioni di stipendio. Viceversa, tornasse all’Inter – ma l’ipotesi non è d’attualità – Maurito ripartirebbe dallo stipendio della sua ultima stagione in nerazzurro, poco più di 4 milioni“, spiega la Gazzetta dello Sport.

Una differenza enorme, che spiega molto della decisione finale di Icardi.