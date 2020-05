L’Equipe – Futuro Icardi, arriva la svolta clamorosa? L’Inter fissa il prezzo e la Juve offre…

Paris Saint-Germain o Juventus? Non avrebbe dubbi Mauro Icardi e voterebbe per i bianconeri. Secondo quanto riporta l’Equipe de soir, programma tv in onda sull’emittente dell’Equipe, l’Inter avrebbe trovato un accordo con i due club, Psg e Juve, sulla base di 60 milioni di euro. Il quotidiano sottolinea che Icardi preferirebbe i bianconeri pronti a offrire uno stipendio da 12 milioni di euro l’anno. Ennesimo colpo di scena in quella che è diventata una vera e propria soap opera di mercato con l’argentino il protagonista principale. Ieri la ESPN parlava di fumata bianca a un passo tra il club nerazzurro e il Psg, nelle ultime ore la situazione sembra cambiata totalmente. Con molta probabilità toccherà aspettare il 31 maggio, giorno in cui scade l’opzione di riscatto, per capire con più certezza quale sarà il futuro di Mauro Icardi e di sicuro non sarà all’Inter.

(culturepsg)