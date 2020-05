Icardi, da Leonardo messaggio all’Inter. C’è di più: con i 70 mln ecco il regalo per Conte

“Leonardo vorrebbe confermare Maurito e lo ha confermato anche al club nerazzurro”. E’ questa la notizia data dal Corriere dello Sport, che spiega come l’intenzione del Paris Saint-Germain sia quella di acquistare definitivamente Mauro Icardi dall’Inter. “Solo che – continua il CorSport – punta ad ottenere uno sconto rispetto ai 70 milioni previsti negli accordi presi la scorsa estate. Al momento, come per il conguaglio chiesto per il “Toro”, l’Inter fa muro.

Da capire se, proprio a ridosso della scadenza, qualcosa possa cambiare, trovando un’intesa che, probabilmente, farebbe comodo a tutti. Superato quel limite, infatti, andrebbe ridiscusso tutto, anche il contratto che Icardi aveva già firmato quasi un anno fa per prolungare la sua avventura parigina. Peraltro, se il club nerazzurro dovesse definire anche la cessione di Maurito incassando i 70 milioni di euro previsti, o quasi, trovare un adeguato sostituto per il “Toro” sarebbe molto meno complicato. Anzi, ci sarebbe pure il margine per regalare a Conte anche una quarta punta di spessore“, si legge.