Inter, può restare Stankovic come 2°? Sky svela i piani del club per la porta

"Stankovic ha fatto bene, ma nel club non si è mai pensato a lui come secondo dell’Inter. Almeno il numero uno serve ed è stato individuato in Sommer, il Bayern sta cercando un portiere perché Neuer non è ancora pronto, questo sta rallentando la trattativa lato Inter", le parole di Andrea Paventi. Al momento, dunque, in Viale della Liberazione non si pensa a Stankovic come secondo portiere.