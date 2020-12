Nuova idea low-cost per il vice-Lukaku: scambio di prestiti, arriva un tifoso dell’Inter?

L’Inter si fionderà sul mercato per rendere più funzionale la rosa di Conte. I nerazzurri cercano un vice-Lukaku per completare il reparto avanzato. I colleghi di Libero riportano l’ultima idea nata in viale della Liberazione: “Ecco dunque l’idea low-cost che permetterebbe all’Inter di risolvere due situazioni con un’unica mossa. Pinamonti, 21 anni, prodotto del vivaio, si trasferirebbe all’Udinese per giocare con continuità, in nerazzurro invece arriverebbe Kevin Lasagna, 28anni, attaccante esperto fra l’altro nel giro della Nazionale. Lasagna potrebbe fare la prima o la seconda punta, è nota la sua fede interista. Con la maglia bianconera ha già mostrato di avere una certa confidenza col gol. L’operazione potrebbe essere uno scambio di prestiti”.

I nerazzurri potrebbero intavolare anche una seconda trattativa con l’Udinese. Si legge su Libero: “Le dirigenze potrebbero parlare anche di Rodrigo De Paul, 26 anni, centrocampista offensivo eclettico che da tempo piace a Conte. Andrebbe a coprire la casella lasciata vuota da Eriksen (in partenza, vicino al Psg del mentore Pochettino) e garantire quella fisicità che non riesce a Sensi, gioiello di cristallo”.