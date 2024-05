Conte non è assolutamente uno che sceglie solo progetti top. Leggo che Leao era stato vicino all'Inter quando c'era Conte, ma se si fosse preso lui non sarebbe arrivato Lukaku e Conte ha fatto la scelta migliore per quel momento e per le sue esigenze. Conte ha vinto spesso subito, ma non è detto che debba essere sempre così. E' un allenatore che spinge tutti a dare il 100% e anche di più.

In qualche situazione Conte è andato via anche in modo prematuro, ma ha lasciato squadre più mature, con un tipo di gioco collaudato, con un patrimonio migliorato. Le scelte di Sanchez, Vidal, Kolarov furono fatte perché erano a parametro zero. Quando devi investire su Hakimi, paghi 40 milioni e Conte dice sì. Un anno dopo lo hanno rivenduto a 80.

Leao vi piace ancora? I grandi giocatori piacciono a tutti. La storia di Conte farebbe propendere per dire che con lui potrebbe fare uno step ulteriore di carriera. Ma tra Torino e Milano che strada preferireste prendere? Non lo so... Lui sceglierebbe il progetto. Tutte le grandi squadre come il Milan possono diventare progetti adatti per noi. Non ne abbiamo mai parlato onestamente. Il Milan è una squadra forte, seconda in classifica, con un gap da colmare rispetto all'Inter. Pioli ha mostrato grandi cose. Nella storia di Conte questi gap son stati colmati. Arriva alla Juve e la Juve torna a vincere. Arriva all'Inter e l'Inter torna a vincere".

