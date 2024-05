I quali hanno comunque già portato a casa una punta di grande esperienza come Mehdi Taremi e per fare spazio là davanti, oltre all’uscita di Sanchez (a fine contratto) dovrebbero trovare una sistemazione ad Arnautovic sia per una questione economica sia per la gestione dello spogliatoio. La quinta punta - anche per esigenze di lista - a quel punto potrebbe essere un giovane pronto a “rubare il mestiere” in allenamento e a sfruttare le occasioni che dovessero presentarsi nell’arco di una stagione in cui l’Inter potrebbe arrivare a giocare addirittura 69 partite", spiega Gazzetta.