L’Inter organizza la “I M Scudetto Parade”: “Per festeggiare responsabilmente”

La società nerazzurra ha organizzato un carosello virtuale per celebrare il 19esimo scudetto insieme alla Capsule Collection I M Scudetto

L'Inter lancia il merchandising per la vittoria dello scudetto nerazzurro. E con il merchandising nasce anche il primo carosello virtuale del club interista.

“S tay Safe, Celebrate Responsibly” : per continuare ad invitare i tifosi a festeggiare responsabilmente, l’Inter ha organizzato la I M Scudetto Parade, un’iniziativa tutta virtuale legata al simbolo per eccellenza della fede

calcistica: la bandiera. La call to action invita i tifosi a prendere parte al primo carosello virtuale nerazzurro: per

postarla taggando il club e inserendo un geotag, mostrando così la propria fede nerazzurra direttamente da casa", spiega l'Inter in un comunicato.

Per celebrare il 19esimo scudetto è nata la Capsule Collection I M Scudetto dedicata alle celebrazioni del tricolore.

Il merchandising comprende una varietà di prodotti esclusivi, in vendita sull’Inter Online Store. Dalle t-shirt, al

Sconti online per gli abbonati alla stagione 19-20 con la tessera Siamo noi: "Possono usufruire di uno sconto esclusivo del 19%, per 19 giorni, fino a venerdì 21 maggio".

Il merchandising dedicato alla celebrazione dello Scudetto è in vendita anche sullo Store Amazon dell’Inter dove

è possibile acquistare la t-shirt inter, la bandiera e le sciarpe in raso e in lanyard. I prodotti sono inoltre in vendita