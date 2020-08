Marca – Barcellona, imminente assalto a Lautaro. Contropartite? L’Inter fissa il limite cash

Ieri l’addio comunicato bruscamente a Luis Suarez, oggi il pensiero nuovamente rivolto a Lautaro Martinez. Sono ore frenetiche al Barcellona. Il club blaugrana vuole a tutti i costi il centravanti dell’Inter e, secondo Marca, è pronto a tornare all’assalto nelle prossime ore. Non in tempo per avere Lautaro al ritiro ma almeno per cercare di dare un’accelerata ad un’operazione che è in stand by da settimane.

Secondo il quotidiano spagnolo, l’offerta da 70 milioni di euro più una contropartita non è sufficiente per l’Inter. I nerazzurri, scrive il quotidiano, hanno fissato il limite cash in 85 milioni di euro, a cui aggiungere una o più contropartite tecniche.