Presentatore UK: “Coronavirus? Scusa italiana per non fare niente”. Immobile: “Testa di c…o! Dillo a…”

“Il coronavirus? Una scusa degli italiani per prolungare la loro siesta”. E’ il commento indecente del professore Christian Jessen, 43enne medico britannico, scrittore e presentatore televisivo. Un commento diventato virale, che ha suscitato l’indignazione non solo della gente.

“Quello che dico potrebbe essere un po’ razzista, e mi toccherà scusarmi, ma non pensate che il coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani, sappiamo come sono, per loro ogni scusa è buona per chiudere tutto, interrompere il lavoro e fare una lunga siesta”, la frase completa di Jessen.

Anche Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha voluto rispondere al Jessen. E lo ha fatto senza tanti giri di parole. “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano. Testa di ca**o. Te lo dico col cuore…vai a cagare”.