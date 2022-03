In Francia: “Hakimi sta impazzendo, i sudamericani non gli parlano. Vuole andarsene”

La bomba lanciata dal giornalista francese: secondo lui l'esterno marocchino vuole lasciare il PSG

La stagione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain non è quella che tutti si aspettavano: l'esterno marocchino, consacratosi all'Inter, doveva confermarsi come il migliore al mondo nel suo ruolo ma non è stato così. E, secondo il giornalista francese Daniel Riolo, l'ex nerazzurro vorrebbe già cambiare aria anche a causa di alcuni problemi con lo spogliatoio parigino: "Hakimi sta impazzendo. Tanto che i sudamericani non gli parlano più. Vuole andarsene, è stufo. Forse bisogna rinunciare a lui, le sue qualità in questa squadra non sono mai esplose", ha detto il collega a RMC Sport.