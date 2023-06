In UK: “Inter spinge per Chalobah, contatti quotidiani. E può accontentare il Chelsea”

Secondo Standard Sport, tabloid inglese, Marotta e Ausilio starebbero spingendo in queste ore per acquistare dal Chelsea Trevoh Chalobah

E' la difesa il reparto che in casa Inter potrebbe subire la maggiore rivoluzione la prossima estate. Certo dell'addio di Skriniar e con Acerbi, De Vrij e D'Ambrosio in scadenza, il club nerazzurro sta vagliando possibili profili giovani e forti da poter inserire in organico per la stagione 2023/24. E, secondo Standard Sport, tabloid inglese, Marotta e Ausilio starebbero spingendo in queste ore per acquistare dal Chelsea Trevoh Chalobah, centrale già sondato la scorsa estate. Il club nerazzurro, spiega il quotidiano, sta accelerando sul classe '99 e quotidianamente parla con l'entourage del ragazzo.