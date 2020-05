Inter, 278,3 milioni di ricavi da sponsor asiatici e cinesi: incassato l’82%

La relazione al 31 marzo di Inter, Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e diritti tv dell’Inter, certifica l’importanza dei ricavi asiatici per la stabilità dell’Inter.

Come ha annunciato la società, dal primo luglio 2016 al 31 marzo 2020, sono stati incassati dall’Inter 278,3 milioni di euro in sponsorizzazioni asiatiche.

Di questi 278,3 milioni, ne sono stati versati 227,6 milioni, quindi l’82% è sato effettivamente saldato. L’Inter deve ancora incassare 30 milioni relativi a ricavi inseriti nel bilancio al 30 giugno 2019 e 20,725 milioni nei 9 mesi al 31 marzo 2020.

L’Inter fa sapere di essere regolarmente in contatto con le controparti per il saldo degli incassi dovuti.