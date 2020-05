Ricavi sponsor Inter, al 31 marzo -34,6% ma club annuncia: “Pronti nuovi accordi che…”

L’Inter, nella relazione di Inter Media and Communication al 31 marzo 2020 visionata da Fcinter1908, ha annunciato un calo nei ricavi da sponsorizzazioni di 31,5 milioni di euro (-34,6%) rispetto al 31 marzo 2019. Si è passati dai 91,072 milioni del 2019 ai 59,587 del 31 marzo 2020.

La stessa Inter spiega che il calo è dovuto (come nella relazione a dicembre 2019) alla risoluzione con due sponsor asiatici (Fullshare e King Dawn), che ha comportato minori ricavi, nel bilancio al 31 marzo, per 15 milioni (20 fino a giugno) e alla fine del contratto con l’agenzia di marketing Beijing Yixinshijie, che ha comportato minori ricavi per 18,7 mln fino a marzo (25 nell’intero anno).

Per quanto riguarda, invece, il calo di 5,3 milioni nei ricavi derivanti dall’accordo di naming rights e sponsorship con Suning, la stessa Inter precisa che deriva dalla “mancata rilevazione di premi di prestazione contrattuale prima della rinegoziazione e dell’estensione del presente contratto”. E’ in arrivo, quindi, il rinnovo della sponsorizzazione di Suning, che scadrà infatti a giugno 2020.

L’annuncio più importante arriva proprio per quanto riguarda le sponsorizzazioni. “Ad oggi, abbiamo in cantiere una serie di possibili nuovi contratti di sponsorizzazione che,se finalizzati, partiranno dall’inizio del nuovo anno fiscale”, evidenzia l’Inter. In arrivo, quindi, nuovi sponsor dopo il 30 giugno.

Per quanto riguarda l’intero bilancio di Inter, Media and Communication al 31 marzo (sponsor e diritti tv), il calo rispetto al 2019 è di 18,2 mln (7,9%) per un totale di 211,8 milioni. Nel 2019, il totale era di 230 milioni.