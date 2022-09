Incredibile Mauro: “Var introdotto per punire la Juve”. La risposta di Zazzaroni lo zittisce

Hanno destato parecchio stupore le dichiarazioni di Massimo Mauro a proposito di Juventus-Salernitana, ma soprattutto a proposito dell'utilizzo del Var. Secondo l'opinionista Mediaset ed ex giocatore della Juve i problemi legati all'utilizzo del Var sarebbero stati chiari anche 5 anni fa, appena introdotto il nuovo strumento nel calcio: "Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica dell'altro giorno è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio".