Inter, scacciato incubo gennaio? “E’ presto. Ma la squadra ha l’abitudine di…”

Una risposta importante, che tiene in vita anche il secondo obiettivo stagionale. L’Inter, vincendo ai supplementari a Firenze contro la Fiorentina, si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Troppo presto per dire se l’incubo-gennaio (che aleggia tu tutti nei cancelli di Appiano Gentile) abbia lasciato la Pinetina. Anche perché, scrive il Corriere dello Sport, la squadra di Antonio Conte continua ad avere una pessima abitudine:

“È ancora troppo presto per dire che l’incubo-gennaio sia stato scacciato. Ma l’Inter aveva comunque bisogno di conquistare i quarti di Coppa Italia (e il derby con il Milan…) per non veder sfumare un altro obiettivo stagionale. Ci sono voluti i soliti patimenti e, soprattutto, è stato necessario passare attraverso i supplementari, perché i nerazzurri hanno mantenuto le loro pessime abitudini, ovvero sprecare la consueta caterva di occasioni e prendere gol al primo tiro, o quasi, degli avversari“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)