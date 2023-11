Infezione alle vie respiratorie: Calhanoglu salta l’allenamento della Turchia

Il centrocampista dell'Inter non ha preso parte alla sessione odierna della Nazionale allenata dal ct Montella

Preoccupazione in Turchia per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu : il centrocampista dell'Inter, capitano della Nazionale guidata dal ct Vincenzo Montella, ha saltato la sessione odierna di allenamento a causa di un'infezione alle vie respiratorie.

Ancora da valutare l'entità di questo malore e, di conseguenza, la presenza in campo o meno del giocatore in occasione dell'amichevole contro la Germania, in programma il 18 novembre, e della gara di qualificazione al prossimo Europeo contro il Galles, il 21 novembre.