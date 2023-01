Infortunati Inter, da Barella e Calha a Lukaku: in 5 a parte. Per Verona e Milan…

Attende buone notizie Simone Inzaghi sugli infortunati di casa Inter. Ma, almeno per il momento, deve fare i conti con cinque assenze in vista del Verona. La speranza è di recuperare qualche giocatore, se non già con l’Hellas, almeno per la Supercoppa contro il Milan di mercoledì. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sui giocatori in infermeria: