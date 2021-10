Insigne: “Rinnovo? Cerco di stare sereno. Tutti sanno che il mio agente…”

Al termine di Napoli-Legia Varsavia, l'attaccante ha fatto il punto sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Napoli-Legia Varsavia, Lorenzo Insigne ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile una domanda sul suo futuro: "È un tema che ci sta e non l'ho messo in mezzo io sicuramente. Sappiamo le dinamiche come sono. Io sono sereno e sto cercando di stare sereno e pensare solo al campo".