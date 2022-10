GdS – Inter, 10 mln in più sul budget in caso di ottavi di Champions: tutte le cifre

“Dieci milioni di euro posson bastare. Non saranno le ragazze di Lucio Battisti, ma suonano bene lo stesso. Perché l’Inter che si gusta due settimane con vista sugli ottavi di Champions League, è pure una società che comincia a fare i conti e si scopre più comoda in termini economici. Il riferimento è ai soldi che potrebbero entrare nelle casse nerazzurre se tra meno di due settimane il Viktoria Plzen risulterà giusto un ostacolo temporale e non sportivo verso la vittoria. Dieci milioni, appunto, è la differenza tra il traguardo che il club aveva fissato nel budget, ovvero il terzo posto nel girone e la retrocessione in Europa League, e quello che invece ora è alla portata di Lautaro e compagni. Il differenziale è di 5,6 milioni, tra i 9,6 garantiti dagli ottavi e i 4 messi in agenda in caso di Europa League. Poi altri 600 mila euro di market pool maggiorato e altri quattro milioni circa che sarebbero venuti in meno automaticamente in base ai risultati (impossibile calcolare con precisione assoluta, ma considerando i 2,8 milioni per vittoria e i 930 mila per ogni pareggio, si possono stimare circa 4 milioni in meno).