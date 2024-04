“Dal 2001/02, conclusa con la vittoria finale del solito Real Madrid contro il Bayer Leverkusen a Glasgow, le italiane scese in campo in Champions League sono state in totale nove. Ovviamente nel computo totale dei premi UEFA guadagnati dalle società del Belpaese bisogna tenere conto del numero delle partecipazioni. La formazione con più edizioni giocate nel lasso di tempo preso in esame è la Juventus (18), mentre l’Udinese ne vanta solo una”.