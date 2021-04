GdS – Inter tra scudetto e mercato: 4 acquisti top e 3 punti interrogativi

La Gazzetta dello Sport parla delle possibili scelte sul mercato dell'Inter, in attesa del ritorno in Italia del presidente Zhang

Il ritorno in Italia del presidente Steven Zhang permetterà all'Inter di programmare il futuro. L'obiettivo dei nerazzurri resta quello di portare a casa lo scudetto, prima di iniziare a pianificare il mercato. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio parleranno con Zhang proprio di budget sul mercato per capire come agire sul mercato.