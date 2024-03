Il mercato estivo dell'Inter dovrebbe ricalcare i dettami dello scorso anno: nessuna cessione top obbligatoria, ma saldo zero. Ecco la possibile strategia dei nerazzurri secondo Tuttosport: "Come già accaduto nelle ultime sessioni, nell’Inter non ci sono incedibili, anche se, ovviamente, ci sono dei giocatori - al netto anche dei rinnovi di contratto in ballo - che la società non vorrebbe far partire come i gioielli Lautaro Martinez, Barella e Bastoni, passando per gli ultimi arrivati Pavard, Frattesi e Thuram. Se Marotta e Ausilio riusciranno a resistere sui big, da chi potrebbero arrivare i soldi per comprare il difensore centrale, un quarto attaccante come Gudmundsson o il vice Sommer (l’obiettivo principale rimane il brasiliano Bento, valutato intorno ai 20 milioni)? Dumfries, contratto in scadenza nel 2025, resta il giocatore che l’Inter cederebbe con meno difficoltà. La sua stagione, però, non è stata esaltante e la sua valutazione adesso non supera i 30-35 milioni: a meno che non arrivi in soccorso un grande Europeo.