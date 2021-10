Inter, adesso 6 giorni importanti. La richiesta di Inzaghi alla squadra

Dopo la sconfitta con la Lazio, per l'Inter è il momento di voltare pagina e concentrarsi sulla gara fondamentale contro lo Sheriff

Per l'Inter la prima sconfitta in campionato è arrivata in una gara ricca di tensione. Tutto è coinciso con il gol di Felipe Anderson mentre Dimarco era a terra dolorante. Ma non c'è tempo per le polemiche perché la squadra di Inzaghi domani è attesa da una gara fondamentale per il futuro in Champions. "L'Inter arriva con addosso la rabbia per la prima sconfitta in Serie A, un ko evitabile che il gruppo dovrà “ riscattare ” immediatamente. Questo ha chiesto Inzaghi ieri mattina, nelle poche frasi scambiate con i suoi uomini prima di una seduta a due velocità", sottolinea il Corriere dello Sport.