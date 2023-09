Inter, 601 è il numero che Inzaghi non ignorerà contro la Salernitana

Il tecnico nerazzurro chiamato a tenere in considerazioni diverse variabili nella scelta dell'undici da mandare in campo

Tornare a vincere è sicuramente il primo imperativo dell'Inter. Stasera all'Arechi la missione sarà battere la Salernitana, provando però a dosare le energie in vista dei prossimi impegni. Perché la gara di Champions League con il Benfica non può essere sottovalutata e i nerazzurri devono provare ad arrivarci nel migliore dei modi.

Per questo motivo Inzaghi terrà in panchina gli elementi apparsi più stanchi nelle ultime uscite. A partire da Lautaro Martinez, rimasto in campo più di tutti: "Sono 601 i minuti in campo in questa stagione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è il giocatore di movimento che è stato più utilizzato da Inzaghi, davanti a Mkhitaryan (579) e a Calhanoglu (513). Tutti hanno visto il campo nelle 7 partite, così come Bastoni, Dimarco, De Vrij, Barella, Frattesi, Carlos Augusto e Thuram".