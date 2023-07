Inter, principio di accordo con Milinkovic-Savic ma nessun affondo: 3 i motivi

Simone Inzaghi, ex allenatore di Milinkovic-Savic alla Lazio e suo grandissimo estimatore, si sarebbe mosso in prima persona per facilitare questo accordo. Tuttavia, nonostante queste basi, l'Inter non si è ancora mosso con il club biancoceleste per tre i motivi. Il primo è la richiesta da non meno di 40/50 milioni di euro che Lotito continua a fare per il cartellino, nonostante la scadenza al 30 giugno 2024. Il secondo è la sensazione che Frattesi sia oggi più utile alla squadra e quindi prioritario. Infine, la quadratura economica della società fra costo cartellino e monte ingaggi, considerato che ad oggi uscite che non si sono ancora concretizzate e che, quindi, non ci sono soldi freschi da investire.