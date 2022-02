Inter, addio di De Vrij gettonatissimo: “Per sostituirlo il club andrà su…”

De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023 e, in assenza di accordo per il rinnovo, andrà venduto in estate

Marco Astori

Non un momento facile per Stefan De Vrij, che probabilmente, a livello di rendimento, sta avendo la peggior stagione da quando veste la maglia dell'Inter. Le buone prestazioni ci sono ovviamente state, ma alcuni errori di troppo non da lui hanno stupito molto. E il suo futuro, come scrive Tuttosport, sembra ormai scritto: "I primi ad augurarsi vivamente un pronto riscatto dell’olandese sono Marotta e Ausilio , ieri ad Appiano per l’allenamento post-derby. Questo non toglie che l’Inter da un po’ si stia guardando intorno per un validissimo motivo: De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023 e, in assenza di accordo per il rinnovo, andrà venduto in estate.

Se si aggiunge il fatto che una sua eventuale cessione porterebbe interamente una plusvalenza a bilancio (era stato strappato dalla Lazio a zero), si capisce perché l’ipotesi di un addio sia alquanto gettonata. L’Inter, per sostituire l’olandese, andrebbe comunque su un big, considerato è che l’obiettivo è migliorare ancora la rosa a disposizione di Inzaghi e, in tal senso, il primo nome della lista è quello di Gleison Bremer per cui in estate si scatenerà un’asta con le altre big del nostro calcio, in primis la Juventus che - proprio come i nerazzurri - da molto corteggia il fortissimo centrale del Toro che, in ottica nerazzurra, sarebbe perfetto anche perché da tempo ha mandato a memoria i movimenti per governare la linea a tre".