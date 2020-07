TS – Inter, addio Pirelli: ipotesi Samsung per lo sponsor di maglia. Le cifre? Non meno…

Nuovo sponsor in vista per l’Inter? I nerazzurri, che nel frattempo hanno prolungato il precedente accordo con Suning fino al 2022 per una cifra vicina ai 16,5 milioni di euro annui, cercano un nuovo sponsor di maglia. Come spiega TuttoSport, infatti, “ Pirelli (non considerando premi e target-bonus, investe ogni anno più di 13 milioni di euro), al termine della prossima stagione (giugno 2021), non proseguirà nel rapporto di collaborazione”.

Tra gli esperti del settore si parla già di un nuovo contratto di sponsorizzazione (non inferiore ai 25 milioni di euro). Tra i nomi più in evidenza vi è quello di Samsung, colosso coreano dell’elettronica, o un nuovo partner cinese legato a filo doppio a relazioni commerciali con Suning. In questa stagione i nerazzurri hanno venduto 35 posizioni sponsorizzative all’interno di 8 diversi format commerciali. Di questi ben 19 sono realtà di profilo internazionale, senza considerare i “regional partner” attivi esclusivamente sui mercati asiatici. In questo specifico segmento sono 6, con contratti a scadere nell’estate del 2021. Dagli orologi sportivi ai sistemi di pagamento (attraverso carte prepagate), fino all’energia e agli apparecchi di elettronica”. Chi prenderà il posto dello sponsor storico del club di viale della Liberazione? Prosegue TuttoSport: “