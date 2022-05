Inter, adrenalina in aereo: “Cori contro il Milan. E dei giocatori sono andati da Zhang per…”

Un'euforia incontenibile. La marea nerazzurra ha invaso Roma e ha travolto la Juve, regalando all'Inter l'ottava Coppa Italia della sua storia

"Dopo i festeggiamenti allo stadio, in aereo l'adrenalina scorreva ancora forte e sono partiti gli immancabili cori. Primo fra tutti "Chi non salta rossonero è". Il Milan è l'ultimo ostacolo da superare per centrare uno storico Tripletino. Vero che il destino è nelle mani dei rossoneri, ma Inzaghi e i suoi faranno di tutto per mettere insieme i 6 punti che metterebbero ulteriore pressione sulla capolista. Tutti ci credono, a partire dal presidente Zhang, seduto nelle prime file dell'aereo e sempre accanto alla squadra. Qualche giocatore è andato a salutare Steven e a scherzare con lui, ma nel rispetto dei ruoli e dei posti, che vedono la dirigenza in un settore dell'aeromobile e la squadra in un altro".