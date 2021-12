Inter in viaggio verso Madrid: lo scatto in aereo di Vidal con Lautaro e Vecino

I nerazzurri sono in viaggio per raggiungere la capitale spagnola: domani match importante al Santiago Bernabeu

L'Inter è in questo momento in viaggio verso Madrid per raggiungere la capitale spagnola e per prepararsi al big match di Champions League di domani contro i Blancos. Arturo Vidal, centrocampista nerazzurro, ha postato sui social uno scatto in aereo con i compagni Matias Vecino e Lautaro Martinez: la foto conferma la presenza del Toro per la sfida del Bernabeu, considerando che il giocatore aveva saltato la gara dell'Olimpico per un po' di stanchezza. Simone Inzaghi stavolta potrà contare su di lui.