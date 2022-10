Inter, Alciato si sofferma su un particolare: “Da bordocampo segnalo…”

Così il bordocampista: "Dzeko è in scadenza e quanto soffre questa situazione? Zero. Quanto dà fastidio alla società? Zero"

Ha 36 anni, non sbaglia un colpo, quando ha sbagliato un passaggio ci siamo guardati e abbiamo detto è umano anche lui. Anche lui in scadenza e quanto soffre questa situazione? Zero. Quanto dà fastidio alla società? Zero".