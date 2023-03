Inter, alla Pinetina c’è una voce su Inzaghi. Individuato il motivo per i tanti punti persi

"Nel girone d’andata l’Inter, che sembrava incapace di pareggiare, aveva sempre vinto, cadendo con a Roma con la Lazio, in Friuli contro la migliore Udinese degli ultimi anni, a San Siro contro i giallorossi dell’ex Mourinho e allo Stadium con la Juve. Sconfitte dolorose, sì, ma facili da spiegare. Nell’anno nuovo invece è successo qualcosa di diverso. Alla Pinetina la voce è che Inzaghi – come Pioli a Milanello – in campionato fatichi a tenere concentrata la squadra, a causa dello strapotere del Napoli. Per una squadra come l’Inter, costruita per vincere lo scudetto, arrivare già a gennaio con la consapevolezza di non potersi di fatto giocare il tricolore è stato straniante", spiega Repubblica.