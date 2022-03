Sky – Brozovic in forse per Inter-Fiorentina: alternativa Calhanoglu?

Stando al canale satellitare una delle possibile idee di Inzaghi per sostituire il croato qualora non ce la facesse è spostare al centro il turco

L'Inter sta facendo di tutto per recuperare Brozovic per la partita con la Fiorentina, ma anche oggi il giocatore croato si è allenato a parte rispetto al gruppo, con una seduta personalizzata. Il giocatore nerazzurro ha un problema muscolare e in attesa di capire se ci sarà Inzaghi sta provando alternative.