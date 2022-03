Inter, Brozovic out con la Fiorentina? “C’è sempre l’ipotesi Calhanoglu”

Simone Inzaghi potrebbe dover pensare ad un piano b per sostituire il croato con i viola anche se si spera ancora di averlo in campo

Non è ancora certa la presenza di Brozovic nella gara contro la Fiorentina dopo che il giocatore dell'Inter anche oggi si è allenato con una seduta personalizzata. Sta cercando di recuperare da un affaticamento al polpaccio che si è manifestato nella gara con il Liverpool. Sono state escluse lesioni ma evidentemente, la zona delicata per ogni calciatore, fa pensare alla prudenza.

In attesa di capire se il croato ci sarà o meno nella partita contro i viola si pensa ad un'ipotesi che possa sostituirlo. Con Barella prima e Vecino poi al suo posto non è andata proprio benissimo. Si pensa che quindi Inzaghi potrebbe pensare ad un altro tipo di soluzione. Il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di sostituirlo con Calhanoglu. Il turco giocherebbe in regia e sulla linea dei centrocampisti verrebbe inserito al suo posto un altro centrocampisti, Gagliardini.