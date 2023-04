Inter, altro balzo nel ranking Uefa. I nerazzurri raggiungono la top ten

Benefici economici e non solo. La vittoria dell'Inter nell'andata dei quarti di finale in casa del Benfica ha fatto salire il club nerazzurro nel ranking Uefa. I nerazzurri, infatti, sono ora nella top ten della classifica. L'Inter occupa il decimo posto con 89 punti, al pari della Roma. Subito dietro alla nona posizione occupata dalla Juventus.

Se l'Inter dovesse riuscire a confermarsi o a migliorare la propria posizione sarebbe quasi certa di occupare la seconda fascia nella prossima Champions League. La squadra di Inzaghi avrà almeno la gara di ritorno con il Benfica per migliorare il punteggio e se dovesse passare il turno l'ascesa dell'Inter in classifica potrebbe continuare. Il Napoli è invece al ventesimo posto, posizione 36 per il Milan.