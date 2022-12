Inter, altro sacrificato: “Scade nel 2025, in estate servirà per fare cassa”

Il suo contratto scade nel 2025, la prossima potrebbe essere l'estate per fare cassa con la sua cessione

C'è anche Lucien Agoumé sulla lista dell'Inter dei nomi sacrificabili nelle prossime sessioni di mercato. Il classe 2002 non è infatti mai riuscito ad imporsi in nerazzurro ed è sempre stato ceduto in prestito negli scorsi anni.