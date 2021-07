CdS – Inter, altro sacrificio? Chiara la posizione in viale della Liberazione

Dal quartier generale nerazzurro un chiaro messaggio alle pretendenti per i pezzi pregiati della scuderia di Inzaghi

L'Inter si priverà di un altro pezzo pregiato da qui al termine del mercato? Il Corriere dello Sport chiarisce la posizione del club nerazzurro: "Da viale della Liberazione ribadiscono che la volontà di evitare un altro sacrificio dopo Hakimi. Se qualche giocatore ad agosto verrà a chiedere la cessione, sarà ascoltato, ma il prezzo verrà stabilito dai dirigenti nerazzurri, come successo per il marocchino. Suona come un messaggio per i club che seguono Martinez, De Vrij e Skriniar. Capitolo Brozovic: con lui c'è la volontà di rinnovare, anche in tempi non lunghi. Il croato ha dato buoni segnali".