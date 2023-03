CdS – Nasce l’Inter anti-Juve: chance Lukaku, Inzaghi prepara altri cambi

Il ko di Bastoni, ma anche tanta stanchezza in casa Inter, che obbliga Simone Inzaghi a valutare dei cambi in ottica Juventus

L’infortunio di Alessandro Bastoni, ma non solo. Anche tanta stanchezza in casa Inter, che obbliga Simone Inzaghi a valutare dei cambi in ottica Juventus. Ne parla oggi il Corriere dello Sport a pochi giorni dal derby d’Italia di ritorno in programma a San Siro:

“Anche Dimarco e Darmian hanno dovuto uscire perché proprio non ce la facevano più, avendo consumato tutte le loro energie. E pure altri giocatori sono arrivati al fischio finale, oltre il 97’, consumando le ultime gocce di benzina e finendo chiaramente in affanno. Non a caso, il Porto ha avuto le sue uniche occasioni proprio nei minuti di recupero. Mikhitaryan, su tutti, avendo giocato dall’inizio tutte le 16 gare del 2023, ma anche i vari Acerbi, Barella e Lautaro sono tra gli elementi più utilizzati e quindi più spremuti.

Affiora la stanchezza — Qualche avvicendamento ci potrà essere, ma solo se non sarà possibile fare altrimenti. E, in questo senso, i prossimi allenamenti saranno indicativi. Ad esempio, se in pochi giorni Skriniar dovesse recuperare una condizione sufficiente, allora potrebbe partire titolare. Permettendo, magari (ma sarebbe comunque tutto da vedere…), un turno di riposo a Darmian, che però potrebbe essere preso in considerazione anche per la sostituzione di Bastoni. Nulla da fare, invece, per Dimarco: con Gosens fermo ai box, non c’è un’alternativa.

Tocca a Lukaku — D’altra parte, c’è qualcuno che ha cominciato in panchina in Portogallo e che, contro i bianconeri, è destinato ad avere una maglia da titolare. Si tratta di Lukaku, entrato dopo una settantina di minuti. Big Rom ha deciso il doppio confronto con la squadra di Conceiçao, dato che l’unico gol nei 180’ è stato il suo a San Siro, ma ha sempre cominciato in panchina. Ovvio che adesso abbia voglia di affrontare un big-match da protagonista”, si legge sul quotidiano.