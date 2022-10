Inter, Antonello: “Voci su Suning non pesano su tema stadio. Ecco come sarà pagato”

"Le voci sulla proprietà possono avere impatto sul tema stadio? Assolutamente no, questo è un progetto che si autofinanzia e che comunque vada deve dare sostenibilità ai club, dando la possibilità di tornare a essere competitivi in Europa. Non vediamo nessuna criticità, se non un progetto strategico per entrambi i club per tornare a essere competitivi. Debito? Ci sarà un veicolo ad hoc ed è un project financing, verrà finanziato con gli introiti generati. Non ci saranno pesi sulle casse dei club”